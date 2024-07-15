Стоимость авиаперелетов в мае-июне выросла на 9%

На совещании в Совете Федерации «О мерах по повышению доступности воздушных перевозок» замминистра сказал, что рост цен отмечается с начала года. Он уточнил, что в январе стоимость авиаперевозок выросла на 14%, в феврале – на 18%, марте – на 22%, в апреле – на 11%, в мае-июне – на 9%.

В Госдуме создана рабочая группа и прорабатывается установка верхних границ цен на авиабилеты, заявил НСН депутат Госдумы, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.



