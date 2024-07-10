«Без ущерба отрасли»: В Госдуме пообещали «разумно» ограничить цены на авиабилеты
Николай Харитонов заявил НСН, что Госдума планирует установить верхние цены на авиабилеты, но не допустить банкротств компаний.
В Госдуме создана рабочая группа и прорабатывается установка верхних границ цен на авиабилеты, заявил НСН депутат Госдумы, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.
«Я поднял этот вопрос на заседании Госдумы, так как на билеты из Новосибирска в Москву, из Новосибирска до Сочи разные цены утром и вечером. В чем дело? Рабочая группа была собрана по этому вопросу, Вячеслав Володин идею поддержал, передана информация председателю транспортного комитета Москвичеву», - рассказал он.
При этом, по его словам, депутаты не намерены ставить в невыгодное положение авиакомпании, поэтому будет выбран «разумный» вариант для всех сторон.
«На цены сегодня влияет удорожание технического обслуживания, удорожание топлива. Мы будем стараться все делать, чтобы авиакомпании не летали в ущерб себе, но чтобы и удорожания не было бессмысленного. Должен быть базис, выше которого цены не повышать. Билеты на самом деле дорогие, надо этот вопрос посмотреть детально. Государство заинтересовано, чтобы все авиакомпании успешно функционировали, за рубеж мы сейчас не летаем. Поэтому все стороны будут услышаны, будем находить варианты. В частные руки отдано все, поэтому такая ситуация. Мы будем защищать интересы граждан, но разумно», - отметил депутат.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев призвал создать жесткий регламент, контролирующий повышение цен на авиационное топливо, передает «Радиоточка НСН».
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