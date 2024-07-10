«Очередь в кассу»: Ограничение цен на авиабилеты сделает их менее доступными
Олег Пантелеев заявил НСН, что государство не должно вмешиваться в ценообразование авиаотрасли, так как это ударит не только по компаниям, но и по гражданам.
Ограничение цен на авиабилеты сделает их менее доступными для граждан, Россия рискует повторить советский опыт, когда люди днями и ночами стояли в очереди за билетами, заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН.
В Госдуме создана рабочая группа и прорабатывается установка верхних границ цен на авиабилеты, заявил ранее НСН депутат Госдумы, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.
«Сегодня существует два подхода. Когда речь идет о выполнении субсидированных перевозок, компании получают деньги не только от пассажиров, но и от государства. В таком случае фиксируется верхний потолок цен, авиакомпания не имеет права продавать билеты дороже. Что касается продажи билетов по коммерческим маршрутам, сегодня установление тарифов – это прерогатива самих перевозчиков. Фиксация предельных тарифов была бы прямым нарушением действующего Воздушного кодекса РФ», - отметил он.
По его словам, подобное вмешательство в ценообразование не только ухудшит положение авиакомпаний, но и сделает билеты менее доступными.
«Сегодня авиаперевозчик анализирует соотношение спроса и предложения, величину своих издержек. Если на перевозки существует высокий спрос, авиакомпании повышают стоимость предложения. Это простой экономический закон. Полагаю, что эта инициатива не пройдет ни в каком виде. Любое вмешательство в ценообразование приведет к ухудшению финансового положения авиакомпаний, а также к снижению доступности билетов, что самое неприятное. Когда компании устанавливают фиксированную стоимость билетов на Дальний Восток, это очень привлекательно, но только для тех, кто успел купить билеты. Зачастую билетов на пиковые даты уже в продаже не остается. Мы рискуем повторить советский опыт, когда люди проводили дни и ночи у кассы, желая получить заветный билет», - предупредил собеседник НСН.
Цены на авиабилеты на полеты по России вырастут в среднем на 10% в 2024 году, заявил ранее авиаэксперт Роман Гусаров «Радиоточке НСН».
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