«Очередь в кассу»: Ограничение цен на авиабилеты сделает их менее доступными

Ограничение цен на авиабилеты сделает их менее доступными для граждан, Россия рискует повторить советский опыт, когда люди днями и ночами стояли в очереди за билетами, заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН.

В Госдуме создана рабочая группа и прорабатывается установка верхних границ цен на авиабилеты, заявил ранее НСН депутат Госдумы, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.