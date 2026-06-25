В России начали сборку первых серийных двигателей ПД-8 для «Суперджета»

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации «Ростех» приступила к сборке первых серийных двигателей ПД-8 для региональных самолетов «Суперджет». Об этом рассказала глава департамента продаж двигателей для гражданской и транспортной авиации предприятия Екатерина Рухлова.

«Чтобы модернизировать и ускорить процесс производства, введено в эксплуатацию порядка 100 единиц промышленного оборудования. Первые серийные силовые установки будут переданы заказчику в ближайшие месяцы», - сообщила она.

Авиадвигатель ПД-8 создали на «ОДК-Сатурн». В июне на силовую установку выдали сертификат типа, подтверждающий соответствие требованиям и нормам летной годности.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что первые российские «Суперджеты» получат авиакомпании «Азимут» и Red Wings, напоминает 360.ru.

