В России начали сборку первых серийных двигателей ПД-8 для «Суперджета»
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации «Ростех» приступила к сборке первых серийных двигателей ПД-8 для региональных самолетов «Суперджет». Об этом рассказала глава департамента продаж двигателей для гражданской и транспортной авиации предприятия Екатерина Рухлова.
«Чтобы модернизировать и ускорить процесс производства, введено в эксплуатацию порядка 100 единиц промышленного оборудования. Первые серийные силовые установки будут переданы заказчику в ближайшие месяцы», - сообщила она.
Авиадвигатель ПД-8 создали на «ОДК-Сатурн». В июне на силовую установку выдали сертификат типа, подтверждающий соответствие требованиям и нормам летной годности.
Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что первые российские «Суперджеты» получат авиакомпании «Азимут» и Red Wings, напоминает 360.ru.
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