Стало известно о возможном падении на Землю неуправляемого спутника

В Европейском космическом агентстве заявили, что точно предсказать, где и когда аппарат упадет, невозможно. В настоящее время спутник находится на высоте 200 километров. Когда устройство опустится до 80 километров, начнется его сгорание в слоях атмосферы.

Велика вероятность, что некоторые из обломков упадут в океан, и не будут представлять угрозы для населения.

ERS-2 запустили для наблюдения за Землей. Миссия аппарата завершилась в 2011 году, после чего ESA израсходовал его оставшееся топливо для возвращения с орбиты.

Звучащие в США заявления о «спутниковой угрозе» России не имеют предпосылок и являются элементом политической борьбы, заявил в интервью НСН преподаватель кафедры общей физики, доцент Московского физико-технического института Анатолий Дьяков.

