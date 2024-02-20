Стало известно о возможном падении на Землю неуправляемого спутника
Запущенный в 1995 году и вышедший из-под контроля космический спутник ERS-2 войдет в атмосферу Земли 21 февраля, сообщает телеканал Sky News.
В Европейском космическом агентстве заявили, что точно предсказать, где и когда аппарат упадет, невозможно. В настоящее время спутник находится на высоте 200 километров. Когда устройство опустится до 80 километров, начнется его сгорание в слоях атмосферы.
Велика вероятность, что некоторые из обломков упадут в океан, и не будут представлять угрозы для населения.
ERS-2 запустили для наблюдения за Землей. Миссия аппарата завершилась в 2011 году, после чего ESA израсходовал его оставшееся топливо для возвращения с орбиты.
Звучащие в США заявления о «спутниковой угрозе» России не имеют предпосылок и являются элементом политической борьбы, заявил в интервью НСН преподаватель кафедры общей физики, доцент Московского физико-технического института Анатолий Дьяков.
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