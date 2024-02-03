Китай успешно вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с ИИ
Китай в субботу успешно вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом, передает телеканал CGTN.
Пуск состоялся в 11:06 по местному времени. Ракету-носитель Smart Dragon – 3 (SD-3) запустили с воды около города Янцзян в южной китайской провинции Гуандун.
Ракета доставила на орбиту группу из девяти аппаратов, в том числе спутник Rongpiao (другое название — Xingshidai-18) интегрированной сети зондирования, который разработала компания Guoxing Aerospace Technology. На орбите он будет отрабатывать алгоритм ИИ Synaesthesia Fusion.
Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что Индия намерена отправить на Луну пилотируемую экспедицию, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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