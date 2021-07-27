Стало известно о трудностях на модуле «Наука» при полете к МКС
Ряд нештатных ситуаций возникло на российском лабораторном модуле «Наука» при его полете к Международной космической станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александра Хохлова.
По его словам, отечественным специалистам удалось справиться с большинством из них. Так, после выведения модуля на орбиту возникли замечания к работе датчиков инфракрасной вертикали. Из-за этого модуль пришлось ориентировать в пространстве с помощью так называемых звездных датчиков. Также у «Науке» не раскрылась антенна системы сближения «Курс», которую удалось раскрыть позже.
Но самой тяжелой нештатной ситуацией эксперт назвал проблему с двигательной установкой модуля, из-за чего была поменяна вся траектория полета к МКС.
Модуль «Наука» создан для выполнения российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию на российском сегменте МКС можно будет обустроить более просторные и комфортные рабочие места, а также площади для хранения грузов и размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.
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