Стало известно о трудностях на модуле «Наука» при полете к МКС

Ряд нештатных ситуаций возникло на российском лабораторном модуле «Наука» при его полете к Международной космической станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александра Хохлова.

Отстыковка модуля «Пирс» от МКС запланирована на 26 июля

По его словам, отечественным специалистам удалось справиться с большинством из них. Так, после выведения модуля на орбиту возникли замечания к работе датчиков инфракрасной вертикали. Из-за этого модуль пришлось ориентировать в пространстве с помощью так называемых звездных датчиков. Также у «Науке» не раскрылась антенна системы сближения «Курс», которую удалось раскрыть позже.

Но самой тяжелой нештатной ситуацией эксперт назвал проблему с двигательной установкой модуля, из-за чего была поменяна вся траектория полета к МКС.

Модуль «Наука» создан для выполнения российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию на российском сегменте МКС можно будет обустроить более просторные и комфортные рабочие места, а также площади для хранения грузов и размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:КосмосМКС
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