Отстыковка модуля «Пирс» от МКС запланирована на 26 июля

Отстыковка отсека-модуля «Пирс» от МКС состоится 26 июля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в воскресенье, 25 июля.

Отстыковку российского модуля «Пирс» от МКС перенесли на 26 июля

«Расстыковка отсека-модуля "Пирс" с российским сегментом МКС запланирована в 13:56 по московскому времени 26 июля, а падение несгораемых элементов в акватории Тихого океана - в 17:51 мск того же дня», - рассказал Рогозин.

Вместо затопленного модуля «Пирс» к МКС пристыкуют многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука». Он находится на орбите, куда был поднят с космодрома Байконур.

Модуль «Наука» создан для выполнения российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию на российском сегменте МКС можно будет обустроить более просторные и комфортные рабочие места, а также площади для хранения грузов и размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: nasa.gov
ТЕГИ:РогозинРоскосмосКосмосМКС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры