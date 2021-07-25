Отстыковка модуля «Пирс» от МКС запланирована на 26 июля

«Расстыковка отсека-модуля "Пирс" с российским сегментом МКС запланирована в 13:56 по московскому времени 26 июля, а падение несгораемых элементов в акватории Тихого океана - в 17:51 мск того же дня», - рассказал Рогозин.

Вместо затопленного модуля «Пирс» к МКС пристыкуют многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука». Он находится на орбите, куда был поднят с космодрома Байконур.

Модуль «Наука» создан для выполнения российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию на российском сегменте МКС можно будет обустроить более просторные и комфортные рабочие места, а также площади для хранения грузов и размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

