Отстыковка модуля «Пирс» от МКС запланирована на 26 июля
Отстыковка отсека-модуля «Пирс» от МКС состоится 26 июля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в воскресенье, 25 июля.
«Расстыковка отсека-модуля "Пирс" с российским сегментом МКС запланирована в 13:56 по московскому времени 26 июля, а падение несгораемых элементов в акватории Тихого океана - в 17:51 мск того же дня», - рассказал Рогозин.
Вместо затопленного модуля «Пирс» к МКС пристыкуют многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука». Он находится на орбите, куда был поднят с космодрома Байконур.
Модуль «Наука» создан для выполнения российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию на российском сегменте МКС можно будет обустроить более просторные и комфортные рабочие места, а также площади для хранения грузов и размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+24 072 / сут.
Умерли
154 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+18 678 / сут.
- Отстыковка модуля «Пирс» от МКС запланирована на 26 июля
- В Петербурге ликвидировали пожар в историческом доме
- В Подмосковье продлили жёлтый уровень погодной опасности
- Ученые раскрыли, кто чаще умирает от коронавируса
- В Сочи после шторма для отдыхающих снова открыли пляжи
- Площадь пожара в древнем доме в центре Санкт-Петербурга увеличилась
- Дмитрий Чернышенко поздравил медалисток команды ОКР На Олимпиаде в Токио
- Ученые доказали влияние COVID-19 на интеллект человека больше инсульта
- В Амурской области возбуждено уголовное дело после смерти главы Минцифры региона
- Российская тхэквондистка Минина получила серебро на ОИ-2020
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru