Стало известно о переносе запуска спутников Galileo с Куру
Запуск двух европейских навигационных спутников Galileo с помощью российской ракеты «Союз» с космодрома Куру перенесен, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
Старт ракеты отложен с сентября на ноябрь. Отмечается, что перенос не связан с российскими средствами выведения.
Тем временем, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с 38 спутниками из 18 стран перенесли из-за сбоя в системе электропитания стартового комплекса на космодроме Байконур.
Сообщается, что перенос сроков старта не связан с ракетой и космическими аппаратами.
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