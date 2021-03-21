Стало известно о переносе запуска спутников Galileo с Куру

Старт ракеты отложен с сентября на ноябрь. Отмечается, что перенос не связан с российскими средствами выведения.

Тем временем, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с 38 спутниками из 18 стран перенесли из-за сбоя в системе электропитания стартового комплекса на космодроме Байконур.

Сообщается, что перенос сроков старта не связан с ракетой и космическими аппаратами.

