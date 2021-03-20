Стала известна причина переноса пуска «Союза» с Байконура

«При предстартовых проверках разгонного блока "Фрегат", когда ракета еще не перешла на питание от бортовых батарей, произошел сбой в системе электропитания стартового комплекса», - заявил источник агентства.

Сообщается, что перенос сроков старта не связан с ракетой и космическими аппаратами.

Ранее планировалось, что запланированный в субботу старт 38 спутников из 18 стран с 31-й площадки космодрома отложен на воскресенье по техническим причинам. Для международного запуска ракету «Союз» перекрасили в белый и синий цвета вместо привычных серого и оранжевого. Похожий эпизод в истории ракет семейства «Союз» произошел ранее в июле 1975 года – ракету выкрасили в белый в связи с полетом космонавтов Алексея Леонова и Валерия Кубасова по программе «Союз-Аполлон».

