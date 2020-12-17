Путин оценил первые полеты МС-21 и Ил-114

Президент России Владимир Путин оценил первые полеты новых отечественных гражданских самолетов МС-21-310 и Ил-114-300.

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«Вы наверное обратили внимание, вот позавчера МС-21 с нашими двигателями, отечественными ПД-14, подняты в воздух. Это практически уже серийный образец, почти. Большое достижение, между прочим, и наших двигателестроителей, и авиастроителей. Я их поздравляю с этим событием», - отметил глава государства.

Он также поздравил специалистов с первым полетом Ил-114.

Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Пресс-конференция Путина
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