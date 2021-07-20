Стали известны затраты на содержание комплекса «Морской старт»
Содержание российского ракетно-космического комплекса «Морской старт» на стоянке в Приморском крае обходится более чем в 1 млн долларов в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании-владельца «С7 Космические транспортные системы» Евгения Елина.
«Это надо содержать, это сложные, особо опасные объекты. Мы содержим команды, мы платим за стоянку, мы платим за инженерное обеспечение. Это достаточно большие затраты, притом берем мы это все из авиакомпании», — сказал он.
По словам генерального директора компании S7 Space Сергея Сопова, стоимость запуска ракеты с плавучей платформы «Морской старт» составит от 62 до 72 миллионов долларов. При этом S7, по его словам, будет конкурировать со SpaceX, принадлежащей Илону Маску.
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