«Морской старт» перебазируют в Россию

Пусковую платформу проекта «Морской старт», принадлежащего группе компаний S7, будет транспортирована из США в Россию. РИА Новости со ссылкой на источники сообщает, что с нее сняли все оборудование производства США и Украины — информационно-связное оборудование компании Boeing и пусковое оборудование для ракеты «Зенит» от «Южмаша». Установка подготовлена к перебазированию на Дальний Восток. По данным агентства, для этого необходимо разрешение от государственного департамента США, с которым сейчас ведутся переговоры.

Ранее о том, что «Морской старт» планируется разместить на Дальнем Востоке сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а местом базирования может стать порт в Большом Камне под Владивостоком.

Герой России, космонавт Павел Виноградов рассказал в эфире НСН, что получит Россия от перебазирования платформы.



«Мы обладаем этой платформой, мы — хозяева, мы не будем спрашивать разрешения у Америки пустить очередную ракету. Мы ее будем пускать сами, вот и все», — сказал Виноградов.

Космонавт также отметил, что с перебазирование проекта не будет никаких проблем – «она сама приплывет туда, куда ей необходимо».

По словам генерального директора компании S7 Space Сергея Сопова, стоимость запуска ракеты с плавучей платформы «Морской старт» составит от 62 до 72 миллионов долларов. При этом S7, по его словам, будет конкурировать со SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН назвал условия для конкуренции «Морского старта» с Маском.

«Чтобы конкурировать с Илоном Маском, нужно выполнить несколько условий. Главное — создание ракеты по цене, которая конкурентоспособна с той, которую предлагает Маск, а это сейчас порядка 60 миллионов долларов за пуск. Для создания дешёвой ракеты нужно контролировать цепочку создания её стоимости. 50-60% стоимости ракеты – это двигатели, поэтому Маск понимал, что если он хочет дешёвую ракету, то двигатели он должен делать сам. S7 идёт правильным путём: они стремятся создать ракеты, которые будут делать сами, используя не самые технически совершенные изделия, но те, которые позволяют решать задачу при минимальной цене», — отметил академик.

Предложение перебазирования «Морского старта» на Дальний Восток поднималось и в 2013 и 2015 годах. Тогда в качестве места дислокации пусковой платформы и командного судна рассматривались Владивосток, Советская Гавань, Крым и Вьетнам. В итоге проект в 2016 году был продан группе компаний S7. Она планировала восстановить пусковую деятельность и заказала на Украине ракеты «Зенит».

