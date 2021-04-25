Стали известны параметры нового российского модуля для орбитальной станции
Научно-энергетический модуль, который планировалось отправить к Международной космической станции, дополнительно получит две каюты и бортовые системы, чтобы его можно было использовать в составе российской орбитальной станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы «Роскосмоса».
Модуль нужно будет адаптировать для запуска на ракете-носителе «Ангара-А5М» с космодрома «Восточный» в Амурской области, вместо ракеты «Протон-М» с Байконура. На доработку научно-электрического модуля потребуется до двух лет.
Космонавты впервые отправятся на новую российскую орбитальную станцию в 2026 году. Такие сроки назвал руководитель полета российского сегмента Международной космической станции, первый заместитель генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьев.
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