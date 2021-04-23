Названы сроки первого полёта космонавтов на новую орбитальную станцию РФ
Космонавты впервые отправятся на новую российскую орбитальную станцию в 2026 году. Такие сроки назвал руководитель полета российского сегмента Международной космической станции, первый заместитель генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьев.
По его словам, научно-энергетический модуль станции планируется соответственно запустить годом ранее - в 2025. За основу будет взят модуль, который планировалось отправить на МКС, он будет переработан.
Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что проект новой отечественной орбитальной станции находится в высокой степени проработки. Для начала реализации госкорпорация ожидает поручения президента Владимира Путина.
По оценке Рогозина, создание новой станции по затратам будет соизмеримо с поддержанием работы МКС после 2025 года. Он также не исключил международного сотрудничества по новой российской станции, в частности, допустил прилёт международных экипажей. Однако, по его словам, станция должна быть национальной по своей сути.
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