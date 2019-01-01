Авиация и космос

Стала известна причина задымления самолета в «Шереметьево»

19 июля14:20

Задымление самолёта NordWind в Шереметьево произошло, скорее всего, из-за попадания паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования, сообщает Life.ru со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

После инцидента с «задымившимся» самолетом в Шереметьево пострадали восемь человек

Пожара в салоне не было, полёт по решению командира был прерван. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, при эвакуации пострадали восемь человек, двое из которых были госпитализированы.

Ранее экс-замминистра гражданской авиации СССРв эфире НСН рассказал, почему считает отчёты МАК о причинах авиакатастроф недействительными.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШереметьевоАэропортЗадымление