Стала известна причина задымления самолета в «Шереметьево»
Задымление самолёта NordWind в Шереметьево произошло, скорее всего, из-за попадания паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования, сообщает Life.ru со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Пожара в салоне не было, полёт по решению командира был прерван. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, при эвакуации пострадали восемь человек, двое из которых были госпитализированы.
Ранее экс-замминистра гражданской авиации СССРв эфире НСН рассказал, почему считает отчёты МАК о причинах авиакатастроф недействительными.
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