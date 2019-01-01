После инцидента с «задымившимся» самолетом в Шереметьево пострадали восемь человек

В результате инцидента с самолетом Boeing 737 в аэропорту Шереметьево, по данным подмосковного управления МЧС, пострадали восемь человек. Ространснадзор внепланово проверит авиакомпанию Nordwind после сигнала о задымлении кабины самолёта рейса Москва-Ереван, информирует RT.

Датчик задымления в кабине самолета Boeing 737 среагировал 19 июля в 00:57 (мск) в момент разгона по взлетно-посадочной полосе. Капитан экипажа передал информацию о нештатной ситуации наземным службам и получил разрешение прервать взлет, сообщает Ura.ru

На борту находились 183 пассажира, включая шесть человек экипажа. Они были эвакуированы. Пострадавших восемь человек, двое доставлены в больницу, проинформировал телеканал «360».

Дополнительный самолет с пассажирами эвакуированного Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind вылетел в Ереван в в 05:19 (мск). По данным Телеканала «360», на рейс зарегистрировались 145 пассажиров, 28 отказались от вылета.

Ранее заслуженный конструктор России Алексей Игнатов в эфире НСН рассказал, что могло стать причиной ЧП с Як-42 в аэропорту Саратова.

