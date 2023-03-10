США намерены затопить МКС без привлечения России

Проект американского федерального бюджета на следующий финансовый год предусматривает выделение $180 млн на производство тягача для затопления Международной космической станции. Об этом сообщило агентство ТАСС.

В «Роскосмосе» не определились со сроками завершения эксплуатации МКС

Соответствующий документ размещен на сайте Белого дома. В нем указано, что Вашингтон может затопить станцию без привлечения Москвы. Авторы проекта считают, что это позволит не опираться на российские технологии. Предполагается, что они могут не справиться с поставленной целью.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что срок эксплуатации российского сегмента МКС решено продлить до 2028 года.

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:КосмосРоссияСШАМКС
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