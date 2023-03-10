США намерены затопить МКС без привлечения России

Соответствующий документ размещен на сайте Белого дома. В нем указано, что Вашингтон может затопить станцию без привлечения Москвы. Авторы проекта считают, что это позволит не опираться на российские технологии. Предполагается, что они могут не справиться с поставленной целью.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что срок эксплуатации российского сегмента МКС решено продлить до 2028 года.

