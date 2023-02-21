«Роскосмос»: срок эксплуатации российского сегмента МКС продлён до 2028 года

Срок эксплуатации российского сегмента МКС было решено продлить до 2028 года. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», пишет Коммерсант.

«Без Луны, Китая и финансирования»: Создание российской орбитальной станции под вопросом

Решение об этом было принято по итогам заседания президиума научно-технического совета, на котором было одобрено решение совета главных конструкторов.

Более точная дата выхода «Роскосмоса» из проекта будет определена в зависимости от технического состояния МКС, уточнили в пресс-службе госкорпорации.

Ранее, как сообщала НСН, глава «Роскосмоса» заявил о выходе России из проекта МКС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: nasa.gov
ТЕГИ:КосмосРоссияРоскосмосМКС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры