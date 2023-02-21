«Роскосмос»: срок эксплуатации российского сегмента МКС продлён до 2028 года
Срок эксплуатации российского сегмента МКС было решено продлить до 2028 года. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», пишет Коммерсант.
Решение об этом было принято по итогам заседания президиума научно-технического совета, на котором было одобрено решение совета главных конструкторов.
Более точная дата выхода «Роскосмоса» из проекта будет определена в зависимости от технического состояния МКС, уточнили в пресс-службе госкорпорации.
Ранее, как сообщала НСН, глава «Роскосмоса» заявил о выходе России из проекта МКС.
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