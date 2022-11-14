В «Роскосмосе» не определились со сроками завершения эксплуатации МКС

Судьба Международной космической станции (МКС) пока не определена, обсуждается вариант продолжения работы после 2024 года, заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев в интервью телеканалу «Мир».

Он отметил, что, по предварительным оценкам, после 2024 года станция еще будет продолжать работать.