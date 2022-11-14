В «Роскосмосе» не определились со сроками завершения эксплуатации МКС

Судьба Международной космической станции (МКС) пока не определена, обсуждается вариант продолжения работы после 2024 года, заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев в интервью телеканалу «Мир».

Он отметил, что, по предварительным оценкам, после 2024 года станция еще будет продолжать работать.

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Ранее эксперт по космической тематике Дмитрий Струговец заявил, что было принято решение об участии «Роскосмоса» в проекте Международной космической станции (МКС) до 2028 года, означающее, что до 2030 года Российская орбитальная служебная станция (РОСС) вряд ли заработает.

Россия вынуждена остаться на МКС из-за неопределенностей с отечественной станцией, заявил в связи с этим научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:РоскосмосМКС
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