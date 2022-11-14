В «Роскосмосе» не определились со сроками завершения эксплуатации МКС
Судьба Международной космической станции (МКС) пока не определена, обсуждается вариант продолжения работы после 2024 года, заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев в интервью телеканалу «Мир».
Он отметил, что, по предварительным оценкам, после 2024 года станция еще будет продолжать работать.
Ранее эксперт по космической тематике Дмитрий Струговец заявил, что было принято решение об участии «Роскосмоса» в проекте Международной космической станции (МКС) до 2028 года, означающее, что до 2030 года Российская орбитальная служебная станция (РОСС) вряд ли заработает.
Россия вынуждена остаться на МКС из-за неопределенностей с отечественной станцией, заявил в связи с этим научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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