США намерены вывести спутники для противодействия РФ и КНР в космосе
Американские власти рассчитывают разместить на низкой околоземной орбите сотни спутников, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра ВВС США Мелиссы Далтон.
По ее словам, это необходимо для противодействия России и Китаю. США в этих целях планируют разработать «военную космическую инфраструктуру». Спутники начнут запускать через несколько лет. Далтон отметила, что США рассчитывают таким образом лишить Россию и Китай «преимущества первопроходца».
«Когда мы видим, что делают КНР и Россия в вопросе разработки противоспутникового оружия, это носит довольно провокационный и потенциально дестабилизирующий характер», — подчеркнула замминистра.
Ранее Пентагон сообщил о контактах с Россией по поводу противоспутниковых средств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru