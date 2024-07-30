США намерены вывести спутники для противодействия РФ и КНР в космосе

Американские власти рассчитывают разместить на низкой околоземной орбите сотни спутников, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра ВВС США Мелиссы Далтон.

В Кремле заявили о готовности к работе с США по противоспутниковому оружию

По ее словам, это необходимо для противодействия России и Китаю. США в этих целях планируют разработать «военную космическую инфраструктуру». Спутники начнут запускать через несколько лет. Далтон отметила, что США рассчитывают таким образом лишить Россию и Китай «преимущества первопроходца».

«Когда мы видим, что делают КНР и Россия в вопросе разработки противоспутникового оружия, это носит довольно провокационный и потенциально дестабилизирующий характер», — подчеркнула замминистра.

Ранее Пентагон сообщил о контактах с Россией по поводу противоспутниковых средств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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