В Кремле заявили о готовности к работе с США по противоспутниковому оружию

Представитель Кремля отметил, что Москва готова к обсуждению этих вопросов с Вашингтоном, если последует соответствующая инициатива. Пока США не выходили на связь с РФ, уточнил он.

Накануне президент США Джо Байден распорядился вступить в прямой диалог с Россией по противоспутниковому оружию. В Белом доме полагают, что Москва может разрабатывать такие технологии.

Американские СМИ 14 февраля сообщили, что Конгресс США предупреждали о «связанной с возможностями России» иностранной угрозе. ABC News утверждает, что РФ намерена разместить в космосе ядерное оружие, передает «Радиоточка НСН».

