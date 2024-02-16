В Кремле заявили о готовности к работе с США по противоспутниковому оружию
Россия готова к работе с США по вопросам противоспутникового оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что Москва готова к обсуждению этих вопросов с Вашингтоном, если последует соответствующая инициатива. Пока США не выходили на связь с РФ, уточнил он.
Накануне президент США Джо Байден распорядился вступить в прямой диалог с Россией по противоспутниковому оружию. В Белом доме полагают, что Москва может разрабатывать такие технологии.
Американские СМИ 14 февраля сообщили, что Конгресс США предупреждали о «связанной с возможностями России» иностранной угрозе. ABC News утверждает, что РФ намерена разместить в космосе ядерное оружие, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков назвал заявления Запада о Навальном оголтелыми и неприемлемыми
- Ридли Скотт может снять биографический фильм о группе Bee Gees
- В Кремле заявили о готовности к работе с США по противоспутниковому оружию
- Экспорт из Финляндии в Россию сократился почти на 70% за два года
- Уилл Смит исполнит роль ветерана войны в Ираке в новом фильме
- СМИ: Рюкзак с 33 млн рублей похитили у жителя Москвы в День влюбленных
- Директорам белгородских школ выдадут дивизионные аптечки
- В Мурманской области школьный автобус сдуло с дороги
- В Пентагоне назвали битву за Авдеевку предвестником новых поражений ВСУ
- Экс-игрок «Спартака» Ловчев призвал команду помочь осужденному Промесу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru