Идею Трампа о добыче ресурсов на Луне назвали бесполезной затеей
Гендиректор «Центра планетарной защиты» Анатолий Зайцев в эфире НСН раскритиковал идею Трампа осваивать полезные ископаемые в космосе.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий американцам добывать природные ресурсы на Луне и других космических телах.
В эфире НСН генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев заявил, что добыча полезных ископаемых на космических телах, даже близких к Земле, выгодной не будет.
«Честно говоря, с моей точки зрения, это все только громкие заявления со стороны Трампа. Да, действительно на небесных телах есть пригодные для эксплуатации полезные ископаемые и ресурсы, но экономически их добыча совершенно не выгодна и бесполезна. Это возможно будет востребовано когда-то в будущем, но точно не сейчас. Если рассуждать с точки зрения технологических возможностей, то в принципе это частично возможно. Одно дело доставить один луноход на поверхность луны, чтобы добыть то же грунт для исследований, что мы можем с лёгкостью сделать, другое дело организовать на поверхности луны производство по добыче полезных ископаемых, и тут я уже сомневаюсь, да и средства на это нужны колоссальные. Поэтому то, что сейчас предложил трамп - это чисто политическая акция» - рассказал Анатолий Зайцев.
На указ американского президента отреагировала и госкорпорация Роскосмос, назвав подобное решеение Трампа агрессивным. "Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество", - привели РИА Новости в пресс-службе госкорпорации мнение Савельева.
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