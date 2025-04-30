Сразу два иностранных авиаперевозчика снова запустят полеты в Россию в мае
Авиакомпания из Израиля EI AI и вьетнамский государственный перевозчик Vietnam Airlines снова начнут летать в Москву с мая 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.
Израильская сторона уже подтвердила эту информацию. С 1 мая она планирует запустить семь рейсов в неделю из Тель-Авива до Москвы и обратно. Уточняется, что это решение было принято после оценки безопасности маршрута.
Вьетнамская компания Vietnam Airlines вернет прямое сообщение между столицей России и Ханоем 8 мая этого года. Пока что запланированы только два полета в неделю: во вторник и четверг. Отмечается, что с июля 2026 их количество могут увеличить до трех.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия анонсировала запуск прямого авиасообщения с Россией, напоминает НСН.
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