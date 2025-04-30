Сразу два иностранных авиаперевозчика снова запустят полеты в Россию в мае

Израильская сторона уже подтвердила эту информацию. С 1 мая она планирует запустить семь рейсов в неделю из Тель-Авива до Москвы и обратно. Уточняется, что это решение было принято после оценки безопасности маршрута.

Вьетнамская компания Vietnam Airlines вернет прямое сообщение между столицей России и Ханоем 8 мая этого года. Пока что запланированы только два полета в неделю: во вторник и четверг. Отмечается, что с июля 2026 их количество могут увеличить до трех.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия анонсировала запуск прямого авиасообщения с Россией, напоминает НСН.

