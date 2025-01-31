Пассажиропоток российских авиаперевозчиков вырос на 6% в 2024 году
31 января 202510:14
Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 году вырос почти на 6%. По данным Росавиации за год авиаперелетами воспользовались 111,7 миллиона человек. Об этом сообщил Минтранс РФ.
На внутренних рейсах было перевезено 84,7 миллиона пассажиров (рост на 2%), на международных - 27 миллионов человек (рост на 20,1%), уточнили в министерстве.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что российские туристы в прошлом году совершили свыше 92 миллионов внутренних поездок. Он отметил, что все больше российских граждан путешествуют по стране.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru