Пассажиропоток российских авиаперевозчиков вырос на 6% в 2024 году

Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 году вырос почти на 6%. По данным Росавиации за год авиаперелетами воспользовались 111,7 миллиона человек. Об этом сообщил Минтранс РФ.

Почти половина российских путешественников предпочитает пассивный отдых

На внутренних рейсах было перевезено 84,7 миллиона пассажиров (рост на 2%), на международных - 27 миллионов человек (рост на 20,1%), уточнили в министерстве.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что российские туристы в прошлом году совершили свыше 92 миллионов внутренних поездок. Он отметил, что все больше российских граждан путешествуют по стране.


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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