Пассажиропоток российских авиаперевозчиков вырос на 6% в 2024 году

На внутренних рейсах было перевезено 84,7 миллиона пассажиров (рост на 2%), на международных - 27 миллионов человек (рост на 20,1%), уточнили в министерстве.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что российские туристы в прошлом году совершили свыше 92 миллионов внутренних поездок. Он отметил, что все больше российских граждан путешествуют по стране.



