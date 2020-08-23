Спутник Planet зафиксировал «колоссальную» российскую авиабазу в Арктике
С 2,5 километра до «колоссальных» 3,5 километра выросла длина взлетно-посадочной полосы (ВПП) российского арктического аэродрома Нагурское, который расположен на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, и является самым северным в стране. Об этом сообщает The Drive на основе анализа полученных эксклюзивных снимков компании Planet.
По версии издания, новая протяженность ВПП позволит России принимать на аэродром военной базы «Арктический трилистник» любой самолет, который стоит на вооружении российской армии. В том числе: сверхзвуковые истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31, транспортные самолеты Ил-76, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, дальний противолодочный самолет Ту-142 и противолодочный самолет средней дальности Ил-38.
По оценке The Drive, «Арктический трилистник» обеспечивает контроль «неба и моря на больших расстояниях» вокруг российской базы.
Эксперты The Drive считают, что Россия заинтересована в Арктике из-за обилия в регионе полезных ресурсов и новыми возможностями судоходства, которые появились в связи с глобальным потеплением.
Ранее НСН писала, что военный эксперт Владислав Шурыгин назвал арктическое направление как оптимальное для удара США по России.
«США более 70 лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через Северный полюс. Через него пролегает самое короткое расстояние от США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири», — заявил в интервью «Известиям» Шурыгин.
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