Спутник Planet зафиксировал «колоссальную» российскую авиабазу в Арктике

С 2,5 километра до «колоссальных» 3,5 километра выросла длина взлетно-посадочной полосы (ВПП) российского арктического аэродрома Нагурское, который расположен на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, и является самым северным в стране. Об этом сообщает The Drive на основе анализа полученных эксклюзивных снимков компании Planet.

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По версии издания, новая протяженность ВПП позволит России принимать на аэродром военной базы «Арктический трилистник» любой самолет, который стоит на вооружении российской армии. В том числе: сверхзвуковые истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31, транспортные самолеты Ил-76, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, дальний противолодочный самолет Ту-142 и противолодочный самолет средней дальности Ил-38.

По оценке The Drive, «Арктический трилистник» обеспечивает контроль «неба и моря на больших расстояниях» вокруг российской базы.

Эксперты The Drive считают, что Россия заинтересована в Арктике из-за обилия в регионе полезных ресурсов и новыми возможностями судоходства, которые появились в связи с глобальным потеплением.

Ранее НСН писала, что военный эксперт Владислав Шурыгин назвал арктическое направление как оптимальное для удара США по России.

«США более 70 лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через Северный полюс. Через него пролегает самое короткое расстояние от США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири», — заявил в интервью «Известиям» Шурыгин.

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ТЕГИ:Российская АвиацияВооруженные Силы РФАрктика
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