Стало известно направление удара США по России

По мнению эксперта, большая плотность систем противовоздушной обороны (ПВО) СССР и стран Варшавского договора мешала бомбардировщикам США проникнуть на Урал через европейскую территорию.

«Когда СССР надежно перекрыл арктическое направление системами ПВО, США перешли к крылатым ракетам. До сих пор основная задача всех типов стратегических бомбардировщиков США — запустить их до входа в зону действия российской противовоздушной обороны», — сказал эксперт.

Он также отмечает высокую активность американской стратегический авиации в Арктике и считает участившиеся полеты ВВС США стремлением повысить уровень их боевой подготовки. Однако, отметил Шурыгин, у России есть ответ на подобные действия США.

Ранее украинская консалтинговая компания Defense Express сообщила, что стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США способны нанести ракетный удар по России без захода в контролируемую ЗРК С-400 «Триумф» зону воздушного пространства. Этого, как отмечает РИА ФАН, якобы вполне достаточно для атаки на основные российские стратегические объекты в Арктике и части Сибири.

