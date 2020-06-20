Стало известно направление удара США по России
Арктическое направление является оптимальным, с точки зрения военного эксперта Владислава Шурыгина, для нанесения удара Соединенными Штатами удара по России.
«США более 70 лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через Северный полюс. Через него пролегает самое короткое расстояние от США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири», — заявил в интервью «Известиям» Шурыгин.
По мнению эксперта, большая плотность систем противовоздушной обороны (ПВО) СССР и стран Варшавского договора мешала бомбардировщикам США проникнуть на Урал через европейскую территорию.
«Когда СССР надежно перекрыл арктическое направление системами ПВО, США перешли к крылатым ракетам. До сих пор основная задача всех типов стратегических бомбардировщиков США — запустить их до входа в зону действия российской противовоздушной обороны», — сказал эксперт.
Он также отмечает высокую активность американской стратегический авиации в Арктике и считает участившиеся полеты ВВС США стремлением повысить уровень их боевой подготовки. Однако, отметил Шурыгин, у России есть ответ на подобные действия США.
Ранее украинская консалтинговая компания Defense Express сообщила, что стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США способны нанести ракетный удар по России без захода в контролируемую ЗРК С-400 «Триумф» зону воздушного пространства. Этого, как отмечает РИА ФАН, якобы вполне достаточно для атаки на основные российские стратегические объекты в Арктике и части Сибири.
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