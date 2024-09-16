Спутник «Кондор-ФКА» №2 запустят в конце ноября 2024 года

Сообщается, что сейчас спутник находится на космодроме Восточный, контейнер с аппаратом принят и разгружен специалистами. «Кондор-ФКА» №2 будет отправлен для подготовки к старту в монтажно-испытательный корпус в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса начнут создавать на космодроме Восточный с 2025 года.

