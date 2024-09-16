Спутник «Кондор-ФКА» №2 запустят в конце ноября 2024 года
16 сентября 202418:44
Радиолокационный спутник российского производства «Кондор-ФКА» №2 планируется запустить в конце ноября 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила госкорпорация «Роскосмос».
Сообщается, что сейчас спутник находится на космодроме Восточный, контейнер с аппаратом принят и разгружен специалистами. «Кондор-ФКА» №2 будет отправлен для подготовки к старту в монтажно-испытательный корпус в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса начнут создавать на космодроме Восточный с 2025 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru