Спутник «Кондор-ФКА» №2 запустят в конце ноября 2024 года

Радиолокационный спутник российского производства «Кондор-ФКА» №2 планируется запустить в конце ноября 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила госкорпорация «Роскосмос».

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Сообщается, что сейчас спутник находится на космодроме Восточный, контейнер с аппаратом принят и разгружен специалистами. «Кондор-ФКА» №2 будет отправлен для подготовки к старту в монтажно-испытательный корпус в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса начнут создавать на космодроме Восточный с 2025 года.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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