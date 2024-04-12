Миллиарды и «Ангара»: Запуск с «Восточного» назвали космическим событием года

В прошлом году финансирование космической отрасли составило порядка 180 млрд рублей, при этом главным нашим достижением стал недавний запуск «Ангары» с космодрома «Восточный», сообщили эксперты, опрошенные НСН.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос.