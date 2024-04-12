Миллиарды и «Ангара»: Запуск с «Восточного» назвали космическим событием года
Космодром «Восточный» заменил «Байконур», сказал в эфире НСН Александр Железняков, а мощная ракета «Ангара» способна решать большие задачи, добавил Олег Мухин.
В прошлом году финансирование космической отрасли составило порядка 180 млрд рублей, при этом главным нашим достижением стал недавний запуск «Ангары» с космодрома «Восточный», сообщили эксперты, опрошенные НСН.
12 апреля в России отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос.
«В 2023 году у нас состоялось 19 запусков, в том числе 5 на МКС – один пилотируемый корабль, один "Союз" в беспилотном режиме и три "грузовика". Финансирование отрасли в прошлом году составило порядка 180 млрд рублей. Если говорить о вчерашнем запуске "Ангары", - это определенный шаг вперед, потому что мы расширили географию наших запусков, получили возможность запускать с нашей территории геостационарные спутники. Ранее мы делали это только с казахстанского космодрома "Байконур". Ну и то, что продвинулись при летных испытаниях ракеты, это тоже важный шаг вперед», - сказал НСН действительный член (академик) Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.
При этом он отметил, что у России нет грандиозных космических планов на оставшуюся часть 2024 года.
«На оставшуюся часть года нет каких-то грандиозных проектов: запусков станций к Луне или к другим планетам, научных спутников. У нас запланирована обыкновенная рутинная работа: мы продолжим наращивать наши спутниковые группировки, навигация, метеорология, дистанционное зондирование Земли», - пояснил Железняков.
Со своей стороны, первый зампредседателя совета Федерации космонавтики России Олег Мухин подтвердил НСН, что главным успехом отечественной космонавтики стал запуск «Ангары» с «Восточного».
«Самое главное – это полет "Ангары" с космодрома "Восточный", который мы все ждали, который дважды откладывался, но оказался успешным. Это новое решение, есть возможность с этого космодрома запускать спутники на орбиту и решать многие другие задачи, тем более "Ангара" - это мощная ракета. "Байконур" находится в другой стране, поэтому надо было создать и в своей стране южный космодром для запуска. Это тоже большое достижение. Ну а в остальном все идет по плану», - заключил собеседник НСН.
Первый запуск ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» состоялся 11 апреля. Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов назвал его «огромным событием для всех нас и для страны в целом», отмечает «Радиоточка НСН».
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