Аэропорт Краснодара планирует возобновить работу с 15 декабря

В пятницу, 15 декабря, в аэропорту Краснодара пройдет тестовый рейс, после чего работа воздушной гавани может быть возобновлена. Об этом сообщила администрация Краснодарского края.

Аэропорт Краснодара был закрыт с февраля 2022 года, после начала военной операции на Украине.

В администрации отметили, что, по данным краевого Министерства транспорта, по результатам тестового рейса планируется принять решение по возможности открытия аэропорта.