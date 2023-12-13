Аэропорт Краснодара планирует возобновить работу с 15 декабря
В пятницу, 15 декабря, в аэропорту Краснодара пройдет тестовый рейс, после чего работа воздушной гавани может быть возобновлена. Об этом сообщила администрация Краснодарского края.
Аэропорт Краснодара был закрыт с февраля 2022 года, после начала военной операции на Украине.
В администрации отметили, что, по данным краевого Министерства транспорта, по результатам тестового рейса планируется принять решение по возможности открытия аэропорта.
Росавиация с февраля 2022 года ввела режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России. Были отменены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ограниченя все время продлевались. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru