SpaceX предприняла ряд безуспешных попыток запуска ракеты Falcon 9

Отмечается, что обратный отсчет четыре раза останавливался за минуты до старта. В конце концов запуск отложили на сутки из-за ветра, хотя, по данным метеослужбы, погода на 70% благоприятствовала пуску.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это уже 130 запуск, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink, а также 60 в этом году. SpaceX сумела вывести на орбиту уже более 5,5 тыс. таких аппаратов. Некоторые из них уже сломались или сошла с орбиты. Сейчас функционируют свыше 5,1 тыс. спутников.

