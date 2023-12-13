SpaceX предприняла ряд безуспешных попыток запуска ракеты Falcon 9
SpaceX в среду предприняла несколько безуспешных попыток запуска ракеты Falcon 9 с очередной партией из 23 интернет-спутников Starlink, следует из данных трансляции компании.
Отмечается, что обратный отсчет четыре раза останавливался за минуты до старта. В конце концов запуск отложили на сутки из-за ветра, хотя, по данным метеослужбы, погода на 70% благоприятствовала пуску.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это уже 130 запуск, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink, а также 60 в этом году. SpaceX сумела вывести на орбиту уже более 5,5 тыс. таких аппаратов. Некоторые из них уже сломались или сошла с орбиты. Сейчас функционируют свыше 5,1 тыс. спутников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru