SpaceX предприняла ряд безуспешных попыток запуска ракеты Falcon 9

SpaceX в среду предприняла несколько безуспешных попыток запуска ракеты Falcon 9 с очередной партией из 23 интернет-спутников Starlink, следует из данных трансляции компании.

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Отмечается, что обратный отсчет четыре раза останавливался за минуты до старта. В конце концов запуск отложили на сутки из-за ветра, хотя, по данным метеослужбы, погода на 70% благоприятствовала пуску.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это уже 130 запуск, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink, а также 60 в этом году. SpaceX сумела вывести на орбиту уже более 5,5 тыс. таких аппаратов. Некоторые из них уже сломались или сошла с орбиты. Сейчас функционируют свыше 5,1 тыс. спутников.

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ФОТО: РИА Новости / Джоэл Ковски
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