SpaceX сообщила о потере корабля Starship
Американская компания SpaceX заявила о потере космического корабля Starship. Ранее сегодня был осуществлен его третий испытательный запуск.
Отмечается, что связь с кораблем пропала ближе к концу испытательного полета, когда корабль входил в атмосферу Земли. Планировалось, что он совершит околоземный полет и приводнится в Индийском океане.
Прямая трансляция велась на сайте компании. В пресс-службе компании указали, что старт и первая фаза полёта прошли идеально.
Ранее в SpaceX заявили, что авария в ходе второго запуска многоразовой двухступенчатой системы Starship произошла из-за засорения фильтра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru