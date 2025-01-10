Ракета SpaceX вывела на орбиту группу разведывательных спутников США

В рамках миссии NROL-153 на орбиту вывели седьмую с 2024 года партию мини-спутников оптико-электронной разведки. Детальные сведения о предназначении мини-спутников и их количестве строго засекречены.

Ранее представители Национального управления военно-космической разведки США сообщали, что стремятся в четыре раза нарастить количество своих аппаратов на орбите. Спутники были созданы в рамках контракта на сумму 1,8 млрд долларов, передает «Радиоточка НСН».

