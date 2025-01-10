Ракета SpaceX вывела на орбиту группу разведывательных спутников США

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту очередную группу разведывательных спутников Национального управления военно-космической разведки США, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты произошел в четверг 19:53 (6:53 мск) со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Примерно через час спутники вышли на орбиту.

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В рамках миссии NROL-153 на орбиту вывели седьмую с 2024 года партию мини-спутников оптико-электронной разведки. Детальные сведения о предназначении мини-спутников и их количестве строго засекречены.

Ранее представители Национального управления военно-космической разведки США сообщали, что стремятся в четыре раза нарастить количество своих аппаратов на орбите. Спутники были созданы в рамках контракта на сумму 1,8 млрд долларов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: SpaceX
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