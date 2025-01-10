Ракета SpaceX вывела на орбиту группу разведывательных спутников США
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту очередную группу разведывательных спутников Национального управления военно-космической разведки США, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.
Запуск ракеты произошел в четверг 19:53 (6:53 мск) со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Примерно через час спутники вышли на орбиту.
В рамках миссии NROL-153 на орбиту вывели седьмую с 2024 года партию мини-спутников оптико-электронной разведки. Детальные сведения о предназначении мини-спутников и их количестве строго засекречены.
Ранее представители Национального управления военно-космической разведки США сообщали, что стремятся в четыре раза нарастить количество своих аппаратов на орбите. Спутники были созданы в рамках контракта на сумму 1,8 млрд долларов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США ввели санкции против 183 судов, перевозящих российские газ и нефть
- Суд назначил Трампу безусловное освобождение по делу о подлоге документов
- США ввели санкции против «Газпром нефти» и «Альфастрахования»
- Ракета SpaceX вывела на орбиту группу разведывательных спутников США
- Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы
- Самолет с застрявшими в Египте российскими туристами прибыл в Москву
- Соцсеть X введет метки для пародийных аккаунтов
- СМИ: В Калифорнии сократили расходы на пожарную безопасность перед пожарами
- «Огниво, Поляна и коты»: Какие фильмы россияне смотрели онлайн в новогодние каникулы
- Цена нефти Brent на ICE превысила $80 впервые с 8 октября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru