СМИ: Илон Маск и SpaceX проходят проверки из-за нарушений нацбезопасности

Илон Маск и его компания SpaceX столкнулись как минимум с тремя федеральными проверками, которые касаются соблюдения правил, направленных на защиту национальной безопасности, сообщает The New York Times.

Согласно данным издания, проверки были инициированы ВВС США, генеральным инспектором министерства обороны и заместителем министра обороны по вопросам разведки и безопасности.