СМИ: Илон Маск и SpaceX проходят проверки из-за нарушений нацбезопасности

Илон Маск и его компания SpaceX столкнулись как минимум с тремя федеральными проверками, которые касаются соблюдения правил, направленных на защиту национальной безопасности, сообщает The New York Times.

Согласно данным издания, проверки были инициированы ВВС США, генеральным инспектором министерства обороны и заместителем министра обороны по вопросам разведки и безопасности.

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Расследования связаны с возможными нарушениями требований федеральной отчетности, регулирующих вопросы национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении стартапа Илона Маска Neuralink, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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