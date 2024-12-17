СМИ: Илон Маск и SpaceX проходят проверки из-за нарушений нацбезопасности
Илон Маск и его компания SpaceX столкнулись как минимум с тремя федеральными проверками, которые касаются соблюдения правил, направленных на защиту национальной безопасности, сообщает The New York Times.
Согласно данным издания, проверки были инициированы ВВС США, генеральным инспектором министерства обороны и заместителем министра обороны по вопросам разведки и безопасности.
Расследования связаны с возможными нарушениями требований федеральной отчетности, регулирующих вопросы национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении стартапа Илона Маска Neuralink, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru