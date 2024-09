SpaceX вывела на орбиту Земли партию из 20 спутников Starlink

Ракета Falcon 9 с космическими аппаратами стартовала с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии 25 сентября в 07:01 мск. После отделения от второй степени первая совершила успешную посадку на платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Всего многоразовая ступень успешно использовалась 10 раз.

В рамках проекта Starlink компания SpaceX с мая 2019 года запустила уже более семи тысяч таких спутников. Часть из них сошла с орбиты или вышла из строя. Свыше 6,4 тысячи аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии, передает «Радиоточка НСН».