SpaceX вывела на орбиту Земли партию из 20 спутников Starlink
Ракета Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту 20 спутников системы широкополосного доступа в интернет Starlink. Об этом говорится в сообщении компании SpaceX в соцсети X.
Ракета Falcon 9 с космическими аппаратами стартовала с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии 25 сентября в 07:01 мск. После отделения от второй степени первая совершила успешную посадку на платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Всего многоразовая ступень успешно использовалась 10 раз.
В рамках проекта Starlink компания SpaceX с мая 2019 года запустила уже более семи тысяч таких спутников. Часть из них сошла с орбиты или вышла из строя. Свыше 6,4 тысячи аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии, передает «Радиоточка НСН».
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