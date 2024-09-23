Маск заявил о намерении отправить пять кораблей на Марс

По его словам, это может произойти в ближайшие два года при условии, что ему не будет мешать «американская бюрократия».

Он также подчеркнул, в случае успеха миссии, то пилотируемые полёты на Марс станут возможны уже через четыре года.

Ранее Маск заявил, что космический корабль Starship позволит освоить другие планеты и спасет людей от вымирания на Земле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

