Маск заявил о намерении отправить пять кораблей на Марс

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск в своих соцсетях заявил, что может отправить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship.

Маск: Человечество исчезнет, если не освоит межзвездные перелеты

По его словам, это может произойти в ближайшие два года при условии, что ему не будет мешать «американская бюрократия».

Он также подчеркнул, в случае успеха миссии, то пилотируемые полёты на Марс станут возможны уже через четыре года.

Ранее Маск заявил, что космический корабль Starship позволит освоить другие планеты и спасет людей от вымирания на Земле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: YONHAP/EPA
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