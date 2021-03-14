SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников связи Starlink

С момента старта до выхода на заданную высоту понадобилось примерно 1 час 5 минут.

Многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX через 8 минут 26 секунды после запуска Falcon 9 совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу в Атлантике - примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink совершен уже 22-й вывод группы интернет-спутников на орбиту. Таким образом, орбитальная группировка SpaceX насчитывает 1 323 космических аппаратов.

Ранее сообщалось о старте Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США) с группой из 60 спутников.

