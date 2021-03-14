SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников связи Starlink
Чуть больше часа потребовалось, чтобы ракета-носитель Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту партию из 60 мини-спутников глобальной системы интернет-связи Starlink, сообщила компания-разработчик Илона Маска SpaceX.
С момента старта до выхода на заданную высоту понадобилось примерно 1 час 5 минут.
Многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX через 8 минут 26 секунды после запуска Falcon 9 совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу в Атлантике - примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.
С мая 2019 года в рамках проекта Starlink совершен уже 22-й вывод группы интернет-спутников на орбиту. Таким образом, орбитальная группировка SpaceX насчитывает 1 323 космических аппаратов.
Ранее сообщалось о старте Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США) с группой из 60 спутников.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+10 083 / сут.
Умерли
92 090+395 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+9 412 / сут.
- Захарова заявила о подготовке контрмер на блокировки контента российских СМИ в Сети
- На Украине раскрыли планы 2014 года о войне с Россией за Крым
- Большунов завершил шестым заключительную гонку Кубка мира
- Поставки вакцины AstraZeneca в Чехию сократятся на 40 процентов
- Падение доллара. Кто окажется на подъеме?
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru