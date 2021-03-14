SpaceX отправила на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Запуск состоялся в 06:01 по местному времени (13:01 мск). Ожидается, что первая ступень ракеты приземлится платформу в Атлантике и будет использована в дальнейшем, сообщает РИА Новости.

Запуск этой группы спутников откладывался три раза.

Сеть спутников призвана создать глобальную сеть доступа в интернет, всего за 10 миллиардов долларов будет выведено на орбиту около 11 тысяч аппаратов.

