SpaceX отправила на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Группу из 60 интернет-спутников Starlink подняла с Земли пакета-носитель Falcon 9, Она стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США). Прямую трансляцию полета ведет компания SpaceX, возглавляемая инженером и предпринимателем Илоном Маском.

РАН пожалуется ООН на спутниковую систему Satrlink

Запуск состоялся в 06:01 по местному времени (13:01 мск). Ожидается, что первая ступень ракеты приземлится платформу в Атлантике и будет использована в дальнейшем, сообщает РИА Новости.

Запуск этой группы спутников откладывался три раза.

Сеть спутников призвана создать глобальную сеть доступа в интернет, всего за 10 миллиардов долларов будет выведено на орбиту около 11 тысяч аппаратов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ТЕГИ:Илон МаскСШАМобильная СвязьSpacexСпутники
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры