SpaceX отправила на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
Группу из 60 интернет-спутников Starlink подняла с Земли пакета-носитель Falcon 9, Она стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США). Прямую трансляцию полета ведет компания SpaceX, возглавляемая инженером и предпринимателем Илоном Маском.
Запуск состоялся в 06:01 по местному времени (13:01 мск). Ожидается, что первая ступень ракеты приземлится платформу в Атлантике и будет использована в дальнейшем, сообщает РИА Новости.
Запуск этой группы спутников откладывался три раза.
Сеть спутников призвана создать глобальную сеть доступа в интернет, всего за 10 миллиардов долларов будет выведено на орбиту около 11 тысяч аппаратов.
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