SpaceX выведет на орбиту 21 мини-спутник

Они дополнят орбитальную группировку глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает SpaceX.

Это будет 105-м запуском аппаратов с мая 2019 года. SpaceX вывела на орбиту уже более пяти тысяч спутников. Часть из них уже сошла с орбиты или вышла из строя.

Ранее стало известно, что Минюст США собирается засудить SpaceX за отсутствие беженцев в компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

