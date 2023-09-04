SpaceX выведет на орбиту 21 мини-спутник

4 сентября ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX выведет в космос партию из 21 мини-спутника.

SpaceX запустила ракету Falcon Heavy со спутником Jupiter 3

Они дополнят орбитальную группировку глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает SpaceX.

Это будет 105-м запуском аппаратов с мая 2019 года. SpaceX вывела на орбиту уже более пяти тысяч спутников. Часть из них уже сошла с орбиты или вышла из строя.

Ранее стало известно, что Минюст США собирается засудить SpaceX за отсутствие беженцев в компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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