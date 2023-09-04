SpaceX выведет на орбиту 21 мини-спутник
4 сентября 202301:50
4 сентября ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX выведет в космос партию из 21 мини-спутника.
Они дополнят орбитальную группировку глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает SpaceX.
Это будет 105-м запуском аппаратов с мая 2019 года. SpaceX вывела на орбиту уже более пяти тысяч спутников. Часть из них уже сошла с орбиты или вышла из строя.
Ранее стало известно, что Минюст США собирается засудить SpaceX за отсутствие беженцев в компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- SpaceX выведет на орбиту 21 мини-спутник
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru