SpaceX запустила ракету Falcon Heavy со спутником Jupiter 3

Пуск состоялся в пятницу в 23:04 (06:04 субботы мск). Два боковых ускорителя ракеты после отделения совершили посадку на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Как отметили в SpaceX, компания совершила запуск самого большого спутника, «когда-либо запускавшегося на геостационарную переходную орбиту».

Запуск Falcon Heavy с аппаратом Jupiter 3 был запланирован на четверг, однако его отменили за минуту до старта и перенесли, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

