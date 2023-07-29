SpaceX запустила ракету Falcon Heavy со спутником Jupiter 3

Компания SpaceX запустила тяжелую ракету-носитель Falcon Heavy со спутником Jupiter 3, сообщается в Twitter организации.

SpaceX за минуту до старта отменила запуск ракеты Falcon Heavy со спутником Jupiter 3

Пуск состоялся в пятницу в 23:04 (06:04 субботы мск). Два боковых ускорителя ракеты после отделения совершили посадку на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Как отметили в SpaceX, компания совершила запуск самого большого спутника, «когда-либо запускавшегося на геостационарную переходную орбиту».

Запуск Falcon Heavy с аппаратом Jupiter 3 был запланирован на четверг, однако его отменили за минуту до старта и перенесли, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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