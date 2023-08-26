Минюст США собирается засудить SpaceX за отсутствие беженцев в компании
Минюст США подал на компанию SpaceX в суд за отказ нанимать беженцев на работу, пишут американские СМИ.
Отмечается, что в своих вакансиях SpaceX требовала от потенциальных кандидатов быть гражданами США или держателями «грин-карт», так как компания работает с товарами под экспортными ограничениями. По версии Минюста, такое требование было «дискриминационным» и «ошибочным», так как получившие статус беженца или соискателя убежища «прошли тщательную проверку» властей и могут быть допущены до таких объектов без отдельного разрешения правительства.
В иске Минюст попросил судью обязать SpaceX «нанять кандидатов, которые стали жертвами дискриминационной практики» и имели право на работу. Более того, чиновники требуют, чтобы фирма выплатила зарплату и «все другие льготы» тем, кто якобы пострадал от её действий.
По мнению главы компании Илона Маска, иск стал «еще одним случаем использования Минюста в качестве оружия в политических целях», отмечает «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru