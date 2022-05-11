Илон Маск назвал сроки запуска Starship к Марсу

Американский бизнесмен, миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск собщил, что космический корабль Starship его компании может в пределах пяти лет осуществить непилотируемый полет к Марсу.

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"Я думаю, что мы, может быть, сможем запустить непилотируемый Starship к Марсу через 3-5 лет и затем, я думаю, если она будет успешной, мы сможем отправить к Марсу миссию с экипажем до конца десятилетия", — сказал предприниматель.

По его словам, первая попытка запуска Starship будет проведена этим летом - в течение следующих двух или трех месяцев.

Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель Института космической политики Иван Моисеев, компания SрaceX уже обошла в сфере космических запусков Россию.

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ФОТО: YONHAP/EPA
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