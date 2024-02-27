SpaceX объяснила аварию в ходе запуска Starship засорением фильтра
Авария в ходе второго запуска многоразовой двухступенчатой системы Starship произошла из-за засорения фильтра, сообщили в компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX. Заявление пресс-службы приводит издание ArsTechnica.
В компании объяснили, что через фильтр подается жидкий кислород в двигатель Raptor. Засорение привело к выходу системы из строя.
Компания внесла изменения в конструкцию ракеты. В SpaceX пообещали, что усовершенствованная конфигурация повысит надежность системы и исключит повторение аварий.
Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023 года. Как и первое оно окончилось неудачей.
В январе Илон Маск заявил, что SpaceX планирует провести до 10 летных испытаний в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».
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