SpaceX объяснила аварию в ходе запуска Starship засорением фильтра

Авария в ходе второго запуска многоразовой двухступенчатой системы Starship произошла из-за засорения фильтра, сообщили в компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX. Заявление пресс-службы приводит издание ArsTechnica.

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В компании объяснили, что через фильтр подается жидкий кислород в двигатель Raptor. Засорение привело к выходу системы из строя.

Компания внесла изменения в конструкцию ракеты. В SpaceX пообещали, что усовершенствованная конфигурация повысит надежность системы и исключит повторение аварий.

Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023 года. Как и первое оно окончилось неудачей.

В январе Илон Маск заявил, что SpaceX планирует провести до 10 летных испытаний в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».

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