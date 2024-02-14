«Старая приелась»: В России ждут «изюминки» и эволюции от частной космонавтики

«Из восьми частных компаний одна-две, которые реально работают, имеют очень низкую долю в общем производстве. Разумеется, они никакой роли не играют. В других государствах бешенный рывок вверх многочисленных частных компаний, среди которых SpaceX лидирует. Китай, США, Индия, Япония развивают частную космонавтику… Дело в том, что выбор у государства такой: либо все оплачивать из бюджета, либо пусть часть рисков и финансирования работ берут на себя частные компании. Частные компании – это компании молодые, у них свежий взгляд, очень мощные приносят инновации. Старые компании приелись к своим решениям и не хотят сильно развиваться. А чтобы выдвинуться новым компаниям, нужно предложить какую-то изюминку», - сказал Моисеев.

По его словам, частные космические компании в РФ могли бы заниматься созданием спутников, ракет и многим другим по всем возможным направлениям.

«Были неудачные попытки заняться созданием ракет, была попытка покупки "Морского старта", но она не сработала из-за рыночной ситуации – нет заказчика. Теоретически, в мире частные фирмы занимаются абсолютно всеми направлениями. Более того, фирмы с госучастием – это редкие исключения. В Китае их достаточно много, но в США это только центры NASA», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Моисеев подчеркнул, что хорошо представляет себе ситуацию рыночной конкуренции в российской космонавтике.