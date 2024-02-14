«Старая приелась»: В России ждут «изюминки» и эволюции от частной космонавтики
Частные космические компании могли бы заниматься созданием спутников, ракет и многим другим по всем возможным направлениям, отметил Иван Моисеев.
Создание частных космических компаний в России даст импульс развитию и эволюции отечественной космонавтики, это необходимо, заявил глава Института космической политики Иван Моисеев в интервью НСН.
Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что для появления российского аналога американской компании SpaceX (частной компании, которая работает на рынке космических услуг) Илона Маска «нужен рынок», передает РИА Новости. По его словам, пока инвестор не увидит прямой выгоды, можно «хоть пендель давать», но он все равно туда не пойдет. Пока в России, по словам Борисова, есть восемь частных компаний, которые готовы в рамках нового федерального проекта создавать свои спутники при гарантии выкупа их услуг. Моисеев отметил, что старые компании не хотят развиваться и «приелись» к своим решениям.
«Из восьми частных компаний одна-две, которые реально работают, имеют очень низкую долю в общем производстве. Разумеется, они никакой роли не играют. В других государствах бешенный рывок вверх многочисленных частных компаний, среди которых SpaceX лидирует. Китай, США, Индия, Япония развивают частную космонавтику… Дело в том, что выбор у государства такой: либо все оплачивать из бюджета, либо пусть часть рисков и финансирования работ берут на себя частные компании. Частные компании – это компании молодые, у них свежий взгляд, очень мощные приносят инновации. Старые компании приелись к своим решениям и не хотят сильно развиваться. А чтобы выдвинуться новым компаниям, нужно предложить какую-то изюминку», - сказал Моисеев.
По его словам, частные космические компании в РФ могли бы заниматься созданием спутников, ракет и многим другим по всем возможным направлениям.
«Были неудачные попытки заняться созданием ракет, была попытка покупки "Морского старта", но она не сработала из-за рыночной ситуации – нет заказчика. Теоретически, в мире частные фирмы занимаются абсолютно всеми направлениями. Более того, фирмы с госучастием – это редкие исключения. В Китае их достаточно много, но в США это только центры NASA», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Моисеев подчеркнул, что хорошо представляет себе ситуацию рыночной конкуренции в российской космонавтике.
«Могу представить ситуацию рыночной конкуренции в российской космонавтике. Этот вариант эволюции единственно возможный, потому что бюджетное финансирование системно снижается уже много лет. Волей государства можно создать фирмы с частным капиталом. Тогда можно создать систему помощи новым фирмам, об этом говорил президент РФ Владимир Путин», - резюмировал Моисеев.
В прошлом году Борисов предупреждал, что Россия к 2030 году может откатиться на мировом рынке космических услуг, если не увеличит темпы производства многоспутниковых группировок. Он отмечал, что к 2030 году российская орбитальная группировка будет состоять из примерно 1700 спутников, из них 40% будут приходиться на частные компании. На 1 декабря 2023 года, по данным «Роскосмоса», на орбите было 229 российских космических аппаратов (из них 163 социально-экономического значения), а их доля от всего числа составляла около 2,5%. В корпорации тогда подчеркнули, что доля России постоянно уменьшается, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- CNN: Конгресс США предупредили об угрозе, связанной с «возможностями РФ»
- СМИ: ЕС утвердит новый пакет антироссийских санкций 19 февраля
- Стоимость туров в Египет за год упала на 30%
- Подоляк признал наличие родственников в России
- Врач рассказал, как избежать паралича желудка
- Рашкин назвал «несправедливым и незаконным» отказ суда досрочно снять судимость
- Песков: СВО может идти дольше из-за коллективного Запада
- Спектакль с Добронравовым срочно заменили из-за ухудшения его здоровья
- Спикер Джонсон: Палата представителей на поддержит проект о помощи Украине
- СМИ: телеканал France 24 сообщил о подготовке покушения на Макрона в Киеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru