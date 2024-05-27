SpaceX: Четвертые летные испытания системы Starship состоятся 5 июня

Четвертые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship пройдут 5 июня. С соответствующей датой определилась компания SpaceX.

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В компании выразили надежду, что к 5 июня от Федерального управления авиации США будет получено разрешение на запуск многоразовой двухступенчатой системы. SpaceX в ходе четвертых летных испытаний планирует сохранить как ракету Super Heavy, так и корабль Starship.

Ранее на мысе Канаверал в США корпорация бизнесмена Илона Маска SpaceX провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9. Ракета покинула земную атмосферу, а ее многоразовая первая ступень приземлилась на специализированную платформу, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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