SpaceX: Четвертые летные испытания системы Starship состоятся 5 июня

В компании выразили надежду, что к 5 июня от Федерального управления авиации США будет получено разрешение на запуск многоразовой двухступенчатой системы. SpaceX в ходе четвертых летных испытаний планирует сохранить как ракету Super Heavy, так и корабль Starship.

Ранее на мысе Канаверал в США корпорация бизнесмена Илона Маска SpaceX провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9. Ракета покинула земную атмосферу, а ее многоразовая первая ступень приземлилась на специализированную платформу, передает «Радиоточка НСН».

