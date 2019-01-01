Совладелец российской авиакомпании засомневался в безопасности SSJ-100

Совладелец авиакомпании S7 Владислав Филев поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100. В ходе совещания с промышленниками он напомнил об инциденте в Якутии, когда SSJ 100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По его словам, есть информация о том, что в рамках расследовании этого происшествия выяснилось, что при повреждении стоек шасси произошла течь из баков.

Филев признался, что из-за проблем с безопасностью на SSJ 100 из его авиакомпании стали увольняться пилоты, передает «Интерфакс».

Замглавы Минпромторга Олег Бочаров предложил дождаться официальных отчетов Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по происшествиям в московском аэропорту «Шереметьево» и в Якутске, отмечает Ura.ru.

В марте у Владислава Филева погибла в авиакатастрофе жена Наталия. Частный самолет Epic-LT разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах. Причиной катастрофы была названа ошибка пилота.

Авиаэксперт Роман Гусаров рассказал в эфире НСН, чего ожидать от отчета МАК об авиакатастрофе с «Суперджетом».

