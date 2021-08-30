Советское старьё. Названа причина сбоев на космическом модуле «Наука»

Одна из причин нештатной ситуации в работе системы управления космическим модулем «Наука» стало старое оборудование, произведённое ещё на рубеже 1980 -1990 годов. Об этом рассказал РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента Международной космической станции, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

По его словам, старая система управления работала с большой натугой уже в первые сутки полёта. «Наука» пристыковалась к МКС в конце июле, притом, что создавать её начали ещё в 1995 году как наземный дублер первого модуля станции «Заря».