Советское старьё. Названа причина сбоев на космическом модуле «Наука»

Одна из причин нештатной ситуации в работе системы управления космическим модулем «Наука» стало старое оборудование, произведённое ещё на рубеже 1980 -1990 годов. Об этом рассказал РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента Международной космической станции, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

По его словам, старая система управления работала с большой натугой уже в первые сутки полёта. «Наука» пристыковалась к МКС в конце июле, притом, что создавать её начали ещё в 1995 году как наземный дублер первого модуля станции «Заря».

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В дальнейшем «дублёра» решили превратить в полноценный летный модуль ради экономии средств. Его запуск неоднократно переносился в течение 14 лет.

Во время полета на «Науке» произошел ряд отказов систем, которые были преодолены наземными специалистами. Сразу после причаливания к МКС из-за сбоя в программном обеспечении неожиданно включились двигатели российского модуля, из-за чего станцию развернуло на 45 градусов. Для возвращения ориентации МКС в нужное положение пришлось включить двигатели соседнего модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс».

С поставщиком отказавшего оборудования будет проведено разбирательство, заявил Владимир Соловьев.

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:КосмосМКСНаука
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