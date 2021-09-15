«Союз» успешно вывел на орбиту спутники OneWeb

Все 34 британских космических спутника системы связи OneWeb успешно выведены на целевую орбиту российской ракетой «Союз» после запуска с космодрома «Байконур», сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Первая две группы спутников OneWeb выведены на орбиту

Ракета стартовала 14 сентября в 21.07 мск. Развоз спутников по орбите разгонным блоком «Фрегат» занял 3 часа 45 минут.

Данный старт стал пятнадцатым пуском российских космических ракет в 2021 году. Первый пуск спутников OneWeb в текущем году произошел в августе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпутникиКосмос
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