«Союз» успешно вывел на орбиту спутники OneWeb

Ракета стартовала 14 сентября в 21.07 мск. Развоз спутников по орбите разгонным блоком «Фрегат» занял 3 часа 45 минут.

Данный старт стал пятнадцатым пуском российских космических ракет в 2021 году. Первый пуск спутников OneWeb в текущем году произошел в августе.

