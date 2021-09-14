Первая две группы спутников OneWeb выведены на орбиту

Первые две группы британских спутников связи OneWeb, запущенных с космодрома Байконур, отделились от разгонного блока «Фрегат», передает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос».

По данным госкорпорации, отделение спутников произошло в 22:18 и 22:38 (мск). Отмечается, что отделяться спутник будут в несколько этапов.

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Байконура в 21.07 в штатном режиме. Вывод на орбиту спутников с этого пуска увеличит число космических аппаратов этой группировки до 322.

Первый пуск спутников OneWeb в текущем году произошел в августе.

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ФОТО: pixabay.com
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