Первая две группы спутников OneWeb выведены на орбиту
Первые две группы британских спутников связи OneWeb, запущенных с космодрома Байконур, отделились от разгонного блока «Фрегат», передает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос».
По данным госкорпорации, отделение спутников произошло в 22:18 и 22:38 (мск). Отмечается, что отделяться спутник будут в несколько этапов.
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Байконура в 21.07 в штатном режиме. Вывод на орбиту спутников с этого пуска увеличит число космических аппаратов этой группировки до 322.
Первый пуск спутников OneWeb в текущем году произошел в августе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- Пострадавшая при сходе ледника в КЧР госпитализирована в тяжелом состоянии
- В ФБР заявили, что не видят помощи РФ в борьбе с киберпреступлениями
- «Янг Бойз» обыграл «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов
- СМИ: талибы убили афганского снайпера, работавшего с Великобританией
- Рогозин заявил о штатном пуске ракеты-носителя «Союз-2.1б»
- В США намерены следить за действиями РФ и Китая в отношении Афганистана
- Обвиняемые в убийстве пенсионерки мигранты не жили в общежитии Бужанинова
- Apple официально презентовала iPhone 13
- В РФ от коронавируса привились более 46 млн человек
- Букеровский фонд объявил шорт-лист премии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru