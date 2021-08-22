«Союз» вывел на орбиту спутники OneWeb

Это произошло с помощью разгонного блока «Фрегат» и российской ракеты «Союз-2.1б», которая сегодня ночью стартовала с космодрома «Байконур».

Это первый запуск спутников OneWeb с космодрома «Байконур» в 2021 году. В настоящее время количество космических аппаратов британской компании на орбите насчитывает 288 единиц.

