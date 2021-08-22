«Союз» вывел на орбиту спутники OneWeb

Все 34 британских космических спутника системы OneWeb успешно выведены на заданную орбиту, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

С «Байконура» стартовал «Союз» с британскими спутниками OneWeb

Это произошло с помощью разгонного блока «Фрегат» и российской ракеты «Союз-2.1б», которая сегодня ночью стартовала с космодрома «Байконур».

Это первый запуск спутников OneWeb с космодрома «Байконур» в 2021 году. В настоящее время количество космических аппаратов британской компании на орбите насчитывает 288 единиц.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоскосмосКосмосСпутникиБайконур
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