«Союз» вывел на орбиту спутники OneWeb
22 августа 202109:31
Все 34 британских космических спутника системы OneWeb успешно выведены на заданную орбиту, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
Это произошло с помощью разгонного блока «Фрегат» и российской ракеты «Союз-2.1б», которая сегодня ночью стартовала с космодрома «Байконур».
Это первый запуск спутников OneWeb с космодрома «Байконур» в 2021 году. В настоящее время количество космических аппаратов британской компании на орбите насчитывает 288 единиц.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru